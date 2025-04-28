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Економіка Тарифи 140 тисяч за газ: кому з українців доведеться сплатити штрафи у 2025
28 квітня, 12:43
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140 тисяч за газ: кому з українців доведеться сплатити штрафи у 2025

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Українські споживачі природного газу можуть отримати штрафи за недорахування обсягів спожитого палива та зміну режиму нарахування обсягів розподіленого газу.
  • Розмір штрафу залежить від кількох факторів, таких як опалювальна площа, тип правопорушення, тривалість правопорушення та кількість зареєстрованих осіб в оселі.

Вагома кількість побутових споживачів отримає штрафи за певні порушення цьогоріч. Йдеться саме про тих, хто користується природним газом.

За що штрафують споживачів газу

Станом на тепер, є 2 великі групи правопорушень побутових споживачів природного газу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ГазПравду.

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Маються на увазі такі порушення:

  • через недорахування лічильником обсягів спожитого палива;
  • через зміну режиму нарахування обсягів розподіленого газу (тобто, платіжка протягом певного часу формується на основі "штрафних" норм).

Розмір штрафу за газ визначається індивідуально і залежить від:

  • опалювальної площі житла;
  • типу правопорушення;
  • тривалості правопорушення;
  • кількості зареєстрованих осіб в оселі;
  • проєктної кількості приладів, які знаходяться у житлі;
  • дати, коли відбувався останній контроль  зняття показників газового лічильника.

Найбільші штрафи зараз надають за несанкціонований газопровід. Також вагому суму доведеться заплатити за:

  • втручання в роботу лічильника;
  • користування додатковими несанкціонованими приладами;
  • перевищення потужності приладів;
  • несанкціоноване відновлення постачання газу і так далі.

Якщо ваш газовий лічильник зламався і не з вашої вини, це також може виявитися проблемою. Якщо Оператор ГРМ виявить збій в роботі приладу обліку, без слідів  несанкціонованого втручання в його роботу, об’єм спожитого газу також рахуватимуть, виходячи з 70% граничних об’ємів споживання з урахуванням усіх газових приладів,
– зазначається в ГазПравді.

В такому випадку штраф може сягнути 40 тисяч гривень за 6 місяців, за умови, що цей період був опалювальним.