Понад 5 мільярдів євро на відновлення: Швейцарія виділить кошти для України
Джерело:Уряд Швейцарії
Федеральна рада Швейцарії має намір протягом кількох наступних років активізувати підтримку для відновлення України. Вони планують виділити 5 мільярдів франків Україні до 2036 року.
Допомога від Швейцарії
Враховуючи поточну фінансову ситуацію федерального уряду Швейцарії, Федеральна рада запропонувала поетапний підхід: підтримка України з бюджету міжнародного співробітництва до 2028 року становитиме 1,5 мільярда швейцарських франків.
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Швейцарія вже підтримує проєкти в Україні, спрямовані на відновлення зруйнованої цивільної інфраструктури в енергетиці, дорогах та охороні здоров’я,
– йдеться в повідомленні.
Наступний етап полягатиме у тому, що Федеральна рада у період 2029–2036 років вивчить інші джерела з яких можна отримати решту 3,5 мільярда швейцарських франків.Цікаво! Кошти, необхідні для реконструкції в Україні, оцінюються в 486 мільярдів доларів. Ця оцінка Світового банку базується на аналізі збитків і потреб, який співфінансувала Швейцарія.
Що відомо про допомогу від Канади
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 21 березня повідомив, що Україна отримала від Канади військову допомогу у розмірі 2 мільярдів канадських доларів (близько 1,44 мільярда доларів США).
- Цього року Канада надасть Україні новий пільговий кредит у розмірі 400 мільйонів канадських доларів, що дорівнює приблизно 307 мільйонам доларів США. Крім того, країна планує виділяти кошти на відбудову України.
- Крім того, у наступні п’ять років Канада переказуватиме Європейському банку реконструкції та розвитку 137,2 мільйона євро на проєкти відбудови України.