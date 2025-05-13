У торгівельних війнах немає переможців: Сі Цьзіньпін прокоментував угоду зі США

Сі Цзіньпін наголосив, що політика тиску чи домінування лише ізолює державу, яка її застосовує. Він підкреслив, що лише через співпрацю та єдність країни можуть зберегти мир, стабільність і сприяти глобальному розвитку.

До речі! Це був перший виступ Сі Цзіньпіна на форумі співпраці з Латинською Америкою та Карибським басейном із 2015 року. Захід об’єднує понад 30 країн і спрямований на розвиток політичних, економічних, культурних та інших форм партнерства між Китаєм і регіоном.

Що відомо про угоду

США та Китай домовилися тимчасово знизити взаємні мита на 90 днів, щоб зменшити торгівельну напругу. Згідно з домовленістю, американські тарифи на китайські товари знизяться зі 145% до 30%, а китайські – зі 125% до 10%.

Цей крок має стабілізувати глобальні ринки – одразу після новини біржові індекси у США, Азії та Європі пішли вгору.

Зауважте! Угода не є остаточним вирішенням торгівельного конфлікту, але вважається сигналом до можливого налагодження співпраці між країнами.