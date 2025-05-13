У торгівельних війнах немає переможців: Сі Цьзіньпін прокоментував угоду зі США
- Сі Цьзіньпін прокоментував домовленість між Китаєм і США про тимчасове зниження мит на 115%.
- Лідер Китаю заявив, що торгівельні конфлікти не приносять вигоди жодній зі сторін.
Лідер Китаю Сі Цьзіньпін прокоментував досягнення домовленості між Китаєм і США про тимчасове зниження мит на 115%. Він заявив, що торгівельні конфлікти не приносять вигоди жодній зі сторін.
Угода між США та Китаєм
Про це китайський лідер заявив у Пекіні під час форуму Китаю та країн Латинської Америки й Карибського басейну, передає 24 Канал з посиланням на Axios.
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Сі Цзіньпін наголосив, що політика тиску чи домінування лише ізолює державу, яка її застосовує. Він підкреслив, що лише через співпрацю та єдність країни можуть зберегти мир, стабільність і сприяти глобальному розвитку.
До речі! Це був перший виступ Сі Цзіньпіна на форумі співпраці з Латинською Америкою та Карибським басейном із 2015 року. Захід об’єднує понад 30 країн і спрямований на розвиток політичних, економічних, культурних та інших форм партнерства між Китаєм і регіоном.
Що відомо про угоду
США та Китай домовилися тимчасово знизити взаємні мита на 90 днів, щоб зменшити торгівельну напругу. Згідно з домовленістю, американські тарифи на китайські товари знизяться зі 145% до 30%, а китайські – зі 125% до 10%.
Цей крок має стабілізувати глобальні ринки – одразу після новини біржові індекси у США, Азії та Європі пішли вгору.
Зауважте! Угода не є остаточним вирішенням торгівельного конфлікту, але вважається сигналом до можливого налагодження співпраці між країнами.