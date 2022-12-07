Сіль, генератор, калій йодид: які товари українці шукали в Google у цьому році
7 грудня 2022, 11:35Читать новость на русском
Кожен рік Google випускає офіційну статистику найпопулярніших пошукових запитів у країні. Згідно з нею, найпотрібнішими товарами для українців були генератор, сіль та бронежилет.
Окрім, того, українці цікавилися, де купити марку “русский корабль” та Starlink.
Цікаво Карта повітряних тривог, Арестович та генератор: що найбільше шукали українці у Google
Перелік найпопулярніших товарів, які шукали у Google, виглядає так:
- Генератор
- Сіль
- Бронежилет
- Марка “русский корабль”
- Свічки
- Повербанк
- Інвертор 12в-220в
- Книги єДопомога
- Калій йодид
- Starlink
Найпопулярнішим з усіх запитів українців у 2022 році став "Карта повітряних тривог". ТОП-10 запитів за цей рік:
- Карта повітряних тривог
- Новини України
- єДопомога
- Карта Украины
- Жириновский
- Арестович
- Путин
- Холостяк 2022
- Байрактар
- Гостомель
Нагадаємо, мерія Тернополя повертатиме жителям половину вартості генераторів, а Чернівців – 80%. Раніше ми писали про те, на що звернути увагу при виборі генератора.