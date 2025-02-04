Син Януковича заробляє на продажі вугілля з окупованих територій України до Туреччини, – ЗМІ

Олександр Янукович, син колишнього президента України Віктора Януковича, причетний до найбільшого постачальника вугілля з окупованих Росією територій. У 2023-2024 роках він експортував майже пів мільйона тонн вугілля, здебільшого в Туреччину.

Компанія під назвою "Енергоресурс" зареєстрована в обшарпаному офісі на околиці Ростова-на-Дону, де знаходиться по сусідству з автосервісом і магазином будматеріалів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на розслідування.

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Як влаштована схема

Вугілля, яке в митних деклараціях маркується як російське, насправді видобуте на донецьких і луганських шахтах. Його закуповує в різних постачальників "Енергоресурс", потім везе до Туреччини залізничним і морським транспортом.

Одержувачем виступає компанія Energy Union з Британських Віргінських островів. "Енергоресурс" продає їй вугілля за низькою ціною (по 5,7 тисячі рублів за тонну у 2024 році), що дозволяє заощадити на експортних митах. Опісля Energy Union може продавати його будь-куди й за будь-яку ціну.

До 2022 року серед покупців "Енергоресурсу" були, зокрема, Болгарія, Естонія, Чехія і Румунія. Зараз майже все вугілля компанії йде в Туреччину, адже в ЄС ввели заборону на вугілля з Росії.

Із 2021 по 2023 роки "Енергоресурс", близький до Олександра Януковича, отримав 3,5 мільярда рублів "виручки" за трансфертною ціною.

Як "Енергоресурс" пов'язаний із Олександром Януковичем

Офіційний власник "Енергоресурсу" Олексій Іванов раніше не був учасником вугільного ринку, але щонайменше з 2016 року працює в юридичних компаніях, пов'язаних з Олександром Януковичем.

Директор "Енергоресурсу" Павло Земляков також може бути пов'язаний зі структурами Януковича через Донбаський розрахунково-фінансовий центр (ДРФЦ).

Ба більше, "Енергоресурс" отримував позику від кіпрської компанії Sl holdings limited, якою також володіють люди, пов'язані з Януковичем.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року 24 Канал повідомляв – Олександр Янукович міг отримати російське громадянство.