12 лютого, 19:20
Хто з українців може отримати сіре посвідчення
Основні тези
- Сіре посвідчення видається родичам військових, які загинули при захисті Батьківщини або виконанні службових обов'язків.
- Для оформлення потрібно подати документи, включаючи заяву, свідоцтво про смерть, документ про участь у бойових діях, та інші.
Люди, чиї близькі родичі загинули на службі, можуть отримати пільги. Але тільки за умови, якщо оформлять потрібні документи.
Хто може отримати сіре посвідчення
Одним з таких документів є сіре посвідчення, передає 24 канал з посиланням на "Юридичну сотню".
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Сіре посвідчення видається родичам, якщо військовий загинув у звʼязку із захистом Батьківщини або виконанням службових обовʼязків у зоні бойових дій.
Оформити його можуть:
- утриманці загиблого або того, хто пропав безвісти, яким у зв'язку із цим виплачується пенсія;
- батьки;
- один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;
- діти загиблого;
- діти, які мають свої сім'ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;
- діти, обоє батьків яких загинули або пропали безвісти.
Як оформити сіре посвідчення
Для оформлення сірого посвідчення необхідні такі основні документи:
- заява члена сімʼї загиблого військового;
- свідоцтво про смерть (копія) або повідомлення про загибель особи;
- документ про безпосередню участь загиблого військовослужбовця в бойових діях;
- постанова штатної військово-лікарської комісії (ВЛК);
- паспорт заявника;
- ідентифікаційний код заявника;
- документи, які підтверджують ступінь спорідненості заявника із загиблим.
Важливо! Для отримання сірого посвідчення потрібно звертатися до органів соціального захисту населення за місцем реєстрації.