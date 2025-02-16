Що таке сіре посвідчення і як його отримати

Родичі осіб, які загинули на службі, мають право на пільги за умови оформлення необхідних документів. Одним із таких документів є сіре посвідчення.

Хто може отримати сіре посвідчення

Це посвідчення надається родичам військових, які загинули при виконанні службових обов'язків або під час бойових дій для захисту Батьківщини, передає 24 Канал з посиланням на "Юридичну сотню".

Читайте також Фінансування для ХАЕС: Зеленський розповів, звідки візьмуть гроші на нове обладнання

Оформити сіре посвідчення можуть:

Утриманці загиблого або зниклого безвісти, яким виплачується пенсія;

Батьки загиблого;

Один з подружжя, що не одружився вдруге, незалежно від наявності пенсії;

Діти загиблого;

Діти, які стали інвалідами до досягнення повноліття, навіть якщо мають власні сім'ї;

Діти, чиї обидва батьки загинули або пропали безвісти.

Як оформити сіре посвідчення

Для отримання сірого посвідчення необхідно подати ряд документів:

Заяву члена сім'ї загиблого військовослужбовця; Копію свідоцтва про смерть або повідомлення про загибель особи; Документ, що підтверджує участь загиблого в бойових діях; Постанову штатної військово-лікарської комісії; Паспорт заявника; Ідентифікаційний код заявника; Документи, що підтверджують родинний зв'язок заявника з загиблим.

Важливо! Для оформлення сірого посвідчення потрібно звертатися до органів соціального захисту населення за місцем реєстрації.