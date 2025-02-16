16 лютого, 14:48
Що таке сіре посвідчення і як його отримати
Основні тези
- Сіре посвідчення надається родичам військових, які загинули при виконанні службових обов'язків або під час бойових дій.
- Для отримання сірого посвідчення потрібно звертатися до органів соціального захисту населення за місцем реєстрації.
Родичі осіб, які загинули на службі, мають право на пільги за умови оформлення необхідних документів. Одним із таких документів є сіре посвідчення.
Хто може отримати сіре посвідчення
Це посвідчення надається родичам військових, які загинули при виконанні службових обов'язків або під час бойових дій для захисту Батьківщини, передає 24 Канал з посиланням на "Юридичну сотню".
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Оформити сіре посвідчення можуть:
- Утриманці загиблого або зниклого безвісти, яким виплачується пенсія;
- Батьки загиблого;
- Один з подружжя, що не одружився вдруге, незалежно від наявності пенсії;
- Діти загиблого;
- Діти, які стали інвалідами до досягнення повноліття, навіть якщо мають власні сім'ї;
- Діти, чиї обидва батьки загинули або пропали безвісти.
Як оформити сіре посвідчення
Для отримання сірого посвідчення необхідно подати ряд документів:
- Заяву члена сім'ї загиблого військовослужбовця;
- Копію свідоцтва про смерть або повідомлення про загибель особи;
- Документ, що підтверджує участь загиблого в бойових діях;
- Постанову штатної військово-лікарської комісії;
- Паспорт заявника;
- Ідентифікаційний код заявника;
- Документи, що підтверджують родинний зв'язок заявника з загиблим.
Важливо! Для оформлення сірого посвідчення потрібно звертатися до органів соціального захисту населення за місцем реєстрації.