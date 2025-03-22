Допомога для родичів загиблих військових: які пільги передбачає сіре посвідчення
- Родичі загиблих військовослужбовців можуть оформити сіре посвідчення, що надає доступ до пільг, якщо військовий загинув під час захисту Батьківщини або виконання службових обов'язків.
- Сіре посвідчення передбачає такі пільги: безоплатні ліки, зубне протезування, санаторно-курортне лікування, знижки на житлово-комунальні послуги, право на житло, освіту та інші пільги.
Родичі загиблих військовослужбовців мають право на певну допомогу від держави. Мова йде про різні пільги, знижки тощо.
Хто може оформити сіре посвідчення
Вони надаються відповідно до певних документів, пише 24 Канал з посиланням на Юридичну сотню.
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Так, наприклад, існує сіре посвідчення. Воно видається родичам, якщо військовий загинув у звʼязку із захистом Батьківщини або виконанням службових обовʼязків у зоні бойових дій.
Посвідчення загиблого можуть оформити:
- утриманці загиблого або того, хто пропав безвісти, яким у зв'язку із цим виплачується пенсія;
- батьки;
- один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;
- діти загиблого;
- діти, які мають свої сім'ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;
- діти, обоє батьків яких загинули або пропали безвісти.
Для оформлення сірого посвідчення необхідні такі основні документи:
- заява члена сімʼї загиблого військового;
- свідоцтво про смерть (копія) або повідомлення про загибель особи;
- документ про безпосередню участь загиблого військовослужбовця в бойових діях;
- постанова штатної військово-лікарської комісії (ВЛК);
- паспорт заявника;
- ідентифікаційний код заявника;
- документи, які підтверджують ступінь спорідненості заявника із загиблим.
Зверніть увагу! Сіре посвідчення можна отримати тільки якщо звернутися до органів соціального захисту населення за місцем реєстрації.
Які пільги передбачає сіре посвідчення
Зокрема людина, що має сіре посвідчення, може отримати доступ до таких пільг:
- безоплатні ліки за рецептами лікарів;
- безоплатне першочергове протезування зубів;
- безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням;
- 50 % знижка плати за користування житлом (квартплати);
- 50 % знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб у межах середніх норм споживання;
- 50 % знижка вартості палива для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;
- позачерговий безоплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир;
- допомога по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 відсотків від середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;
- чергова щорічна відпустка в зручний час; додаткова відпустка без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;
- переважне право залишитися на роботі під час скорочень;
- позачергове забезпечення житлом за потреби поліпшення житлових умов (протягом двох років із дня взяття на квартирний облік);
- отримання землі для будівництва особистого житла, садівництва і городництва в першочерговому порядку;
- одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків з погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року після закінчення будівництва;
- вступ поза конкурсом до закладів вищої та фахової передвищої освіти за рахунок бюджетних коштів;
- щорічна разова грошова допомога;
- інші пільги, передбачені законодавством.