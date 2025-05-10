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10 травня, 13:00
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Хто має право на безоплатний проїзд з сірим посвідченням

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Найближчі родичі загиблого військовослужбовця можуть отримати сіре посвідчення для використання державних пільг.
  • Власники сірого посвідчення не мають права на безкоштовний проїзд у транспорті.

Найближчі родичі загиблого військовослужбовця можуть скористатися пільгами, які передбачає держава. Для цього необхідно мати сіре посвідчення.

Хто отримує сіре посвідчення

Сіре посвідчення видається родичам, якщо військовий загинув у зв’язку із захистом Батьківщини або виконанням службових обов’язків у зоні бойових дій, повідомляє 24 Канал з посиланням на ЦНАП.

Дивіться також Як отримати статус члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці 

Сіре посвідчення можуть отримати:

  • утриманці загиблого, яким у зв’язку із цим виплачується пенсія;
  • батьки;
  • один з подружжя, який не одружився вдруге;
  • неповнолітні діти загиблого;
  • повнолітні діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;
  • діти, обоє батьків яких загинули.

Чи мають власники сірого посвідчення право на безкоштовний проїзд

Родини загиблих захисників можуть користуватися такими пільгами:

  • безоплатні ліки за рецептами лікарів;
  • безоплатне першочергове протезування зубів;
  • безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням;
  • 50% знижки плати за користування житлом (квартплати);
  • 50% знижки плати за користування комунальними послугами та скрапленим балонним газом для побутових потреб у межах середніх норм споживання;
  • 50% знижки вартості палива для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;
  • позачерговий безоплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир;
  • допомога по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% від середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;
  • чергова щорічна відпустка в зручний час, додаткова відпустка без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;
  • переважне право залишитися на роботі під час скорочень;
  • позачергове забезпечення житлом за потреби поліпшення житлових умов (протягом двох років із дня взяття на квартирний облік);
  • отримання землі для будівництва особистого житла, садівництва і городництва в першочерговому порядку;
  • одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків з погашенням її протягом 10 років починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва;
  • вступ поза конкурсом до закладів вищої та фахової передвищої освіти за рахунок бюджетних коштів;
  • щорічна разова грошова допомога.

Зауважте! Проте пільги на безкоштовний проїзд у транспорті дана категорія українців не має. 