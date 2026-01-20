"Ситуація дійсно складна і погана": у Раді спрогнозували, коли світла стане більше

Наступні 30 днів ситуація в енергосистемі України буде складною. Через обстріли проблеми зі світлом та теплопостачанням у деяких регіонах навіть можуть зростати.

Коли ситуація в енергетиці покращиться?

Про це розповів голова парламентського комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг Андрій Герус, передає 24 Канал з посиланням на Радіо Свобода.

Я іноді чую, що з 15 січня стане краще або з наступного тижня стане краще – і в кінці маленькими буквами додають: за умови, що не буде нових обстрілів. Але з великою ймовірністю нові обстріли будуть,

– сказав Герус.

На думку політика, не варто довіряти надмірно цим "хорошим новинам". Дещо легшою ситуація в енергетиці стане після того, як трохи спадуть морози, можливо, під кінець тижня. Але наступний місяць все одно буде непростим, і до цього потрібно готуватися.

Андрій Герус Голова парламентського комітету з питань енергетики й житлово-комунальних послуг Далі починається довший світловий день, сонце вище, сонячна генерація почне краще працювати – вона у нас розподілена і є в багатьох регіонах, тому одразу почне допомагати. І ми це відчуємо – десь з 15 – 20 лютого вдень ми будемо мати більше електроенергії.

Де ситуація в енергетиці найгірша?

За словами Геруса, наразі найскладніша ситуація в енергетиці Одеси та Одеської області. Також останнім часом вона погіршується у Харкові. Окрім того, складно й в інших містах:

в Сумах;

Дніпрі;

Чернігові;

Запоріжжі;

Кривому Розі;

та в Києві.

Втім, депутат не береться оцінювати, яке місто краще підготувалося до російських обстрілів, адже це складно.

Безумовно, з початку війни Харків набагато більше постраждав, там було більше прильотів і складніше життя. Але якщо брати останні півтора місяця, то енергетичні об’єкти Києва, київського енергокільця, постраждали більше – атак по них було більше, ніж по енергетичних об’єктах Харкова. Тому і в Києві ситуація гірша,

– додав Герус.

Разом з тим політик наголосив, що повний блекаут в Україні був від початку війни всього один раз – це сталося у листопаді 2022 року. Після того повністю енергосистема по всій країні не лягала. Тому нинішня складна ситуація, на думку Геруса, значною мірою "спричинена емоційністю".

Ситуація дійсно складна і погана. І, безумовно, мало кого цікавить, що могло бути гірше – більшість людей цікавить, чому не краще,

– резюмував голова комітету.

Зауважте! За інформацією Міненерго, сьогодні найскладніша ситуація з енергопостачанням залишається у Києві та Київській області. Навантаження на систему посилюється через морози. Графіки погодинних відключень тут не діють, застосовують мережеві обмеження.

