"Ситуація дійсно складна і погана": у Раді спрогнозували, коли світла стане більше
- Наступні 30 днів ситуація в енергосистемі України буде складною через обстріли, і проблеми з енергопостачанням можуть зростати.
- Найскладніша ситуація з енергопостачанням спостерігається в Одесі, Києві та Київській області, морози погіршують навантаження на систему.
Наступні 30 днів ситуація в енергосистемі України буде складною. Через обстріли проблеми зі світлом та теплопостачанням у деяких регіонах навіть можуть зростати.
Коли ситуація в енергетиці покращиться?
Про це розповів голова парламентського комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг Андрій Герус, передає 24 Канал з посиланням на Радіо Свобода.
Дивіться також У північних районах Львівщини ввели одразу 10 черг аварійних відключень
Я іноді чую, що з 15 січня стане краще або з наступного тижня стане краще – і в кінці маленькими буквами додають: за умови, що не буде нових обстрілів. Але з великою ймовірністю нові обстріли будуть,
– сказав Герус.
На думку політика, не варто довіряти надмірно цим "хорошим новинам". Дещо легшою ситуація в енергетиці стане після того, як трохи спадуть морози, можливо, під кінець тижня. Але наступний місяць все одно буде непростим, і до цього потрібно готуватися.
Далі починається довший світловий день, сонце вище, сонячна генерація почне краще працювати – вона у нас розподілена і є в багатьох регіонах, тому одразу почне допомагати. І ми це відчуємо – десь з 15 – 20 лютого вдень ми будемо мати більше електроенергії.
Де ситуація в енергетиці найгірша?
За словами Геруса, наразі найскладніша ситуація в енергетиці Одеси та Одеської області. Також останнім часом вона погіршується у Харкові. Окрім того, складно й в інших містах:
- в Сумах;
- Дніпрі;
- Чернігові;
- Запоріжжі;
- Кривому Розі;
- та в Києві.
Втім, депутат не береться оцінювати, яке місто краще підготувалося до російських обстрілів, адже це складно.
Безумовно, з початку війни Харків набагато більше постраждав, там було більше прильотів і складніше життя. Але якщо брати останні півтора місяця, то енергетичні об’єкти Києва, київського енергокільця, постраждали більше – атак по них було більше, ніж по енергетичних об’єктах Харкова. Тому і в Києві ситуація гірша,
– додав Герус.
Разом з тим політик наголосив, що повний блекаут в Україні був від початку війни всього один раз – це сталося у листопаді 2022 року. Після того повністю енергосистема по всій країні не лягала. Тому нинішня складна ситуація, на думку Геруса, значною мірою "спричинена емоційністю".
Ситуація дійсно складна і погана. І, безумовно, мало кого цікавить, що могло бути гірше – більшість людей цікавить, чому не краще,
– резюмував голова комітету.
Зауважте! За інформацією Міненерго, сьогодні найскладніша ситуація з енергопостачанням залишається у Києві та Київській області. Навантаження на систему посилюється через морози. Графіки погодинних відключень тут не діють, застосовують мережеві обмеження.
Що відомо про ситуацію в енергетиці на 20 січня?
Енергетична система України й надалі працює в умовах підвищеного навантаження. Після чергової масованої атаки Росії по об’єктах інфраструктури без електропостачання 20 січня залишилися частина споживачів у Києві та Київській області, на Одещині, Дніпропетровщині, Сумщині, Рівненщині й Харківщині. У всіх постраждалих регіонах уже тривають аварійно-відновлювальні роботи.
На Одещині і на Київщині, як і раніше, зберігаються мережеві обмеження, тоді як в інших областях діють графіки погодинних відключень і ліміти потужності для промислових підприємств. Через морози та перевантаження обладнання в окремих регіонах додатково застосовують аварійні відключення.
Через постійні атаки на енергооб’єкти в Україні продовжує діяти режим надзвичайної ситуації в енергосистемі. У Міністерстві енергетики закликають громадян підтримувати одне одного та, за можливості, зменшувати споживання електроенергії, аби допомогти стабілізувати роботу мереж.