Внаслідок обстрілів та негоди є знеструмлення: чи запровадять графіки відключень світла

Бойові дії та обстріли призвели до знеструмлення низки енергетичних об'єктів. Частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Херсонській областях тимчасово залишається без електропостачання.

Що відбувається в українській енергетиці

Енергетики працюють, аби якнайшвидше повернути світло в оселі, про що повідомили в Міністерстві енергетики України.

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У Донецькій області під час виконання аварійно-відновлювальних робіт ремонтна бригада потрапила під російський обстріл – поранення отримали 12 людей.

Постраждалих вже доставлено до лікарні. Наразі їм надається уся необхідна медична допомога. Також на проблеми зі світлом вплинула негода.

Внаслідок погодних умов без електропостачання залишається 20 населених пунктів у Сумській області. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

Як зазначили в Укренерго, у вівторок, 7 липня, станом на 09:30, споживання було таким же, як попереднього дня – 6 липня. У понеділок добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 12,3% нижчим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю, 3 липня – на тлі зниження температури повітря в усіх регіонах

Українцям радять "відкласти" користування потужними електроприладами – на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій. А це з 10:00 до 16:00.

Водночас графіки відключень світла вводити не планують.

Однак, ситуація може швидко змінюватися. У зв'язку з цим, населенню рекомендують стежити за новинами Укренерго, Міненерго та власних Обленерго.

Що ще слід знати про ситуацію в енергосистемі

Внаслідок російських обстрілів на ранок понеділка, 6 липня, стало відомо про нові знеструмлення у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Також на відсутність електроенергії вплинула негода.

Також Росія продовжує атакувати об'єкти Нафтогазу. Внаслідок атаки 6 липня зупинив роботу об'єкт на Харківщині.