Дефіцит російського бюджету уже перевищив межу: в Кремля лишився один вихід

Дефіцит російського бюджету досягнув рекордних показників. Вся тамтешня економіка продовжує так-сяк працювати.

Про це 24 Каналу розповів експерт з економіки Максим Блант. За його словами, "діра" в російському бюджеті становить 2,7 трильйона рублів лише за січень-лютий. Найцікавіше, що на весь 2025 рік там закладали дефіцит на рівні 1,2 трильйона рублів.

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Як Росія перекриває дефіцит

Як наголосив Блант, якщо враховувати ще й грудень 2024 року, то дефіцит бюджету сягнув аж 6 трильйонів рублів. Це дещо більш ніж 3% від ВВП.

Такої ситуації в новітній історії Росії ще не було. Можливо, хіба що в 1990-х. Там і не такі "дива" траплялися,

– сказав Блант.

Міністерство фінансів Росії вдає, що перекриває цей дефіцит через різні запозичення. До прикладу, вони наприкінці 2024 року взяли приблизно 1,3 трильйона рублів з фонду національного добробуту. Тепер обіцяють докласти туди гроші.

Цей фонд вже давно перетворився на фікцію, з якої зручно брати гроші на різні інфраструктурні проєкти. Дуже зручна, але не дуже прозора штука. Ось так все і фінансується. Тому і йде інфляція. Бо російський бюджет наповнюється таким чином,

– сказав Блант.

Додамо, доктор економічних наук Ігор Ліпсіц розповів, що насправді відбувається з російською економікою. Він пояснив, чому інфляція в Росії росте і росте.