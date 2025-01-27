Єврокомісія надала Угорщині обіцяні гарантії енергетичної безпеки

Будапешт отримав від Європейської комісії гарантії енергетичної безпеки. Раніше їх Угорщина вимагала в обмін на згоду зняти заперечення проти продовження санкцій ЄС проти Росії.

Які гарантії отримала Угорщина від ЄС

Європейська комісія зобов'язалася захищати газопроводи та нафтопроводи, що постачають енергію країнам ЄС, повідомив очільник угорського МЗС Петер Сіярто у Facebook, передає 24 Канал. Він також зазначив, що Єврокомісія наполягає на отриманні від України гарантій щодо безперебійного постачання нафти до ЄС.

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Європейська комісія зобов’язується захищати газопроводи та нафтопроводи, що ведуть до країн – членів Європейського Союзу. Вона чітко дала зрозуміти: цілісність енергетичної інфраструктури, що постачає енергію державам – членам ЄС, є питанням безпеки для всього ЄС,

– заявив Сіярто.

До цього повідомлялось, що Угорщина погодилася зняти заперечення щодо продовження санкцій ЄС проти Росії в обмін на заяву про енергетичну безпеку. До того ж, як стало відомо, Будапешт затягував ухвалення рішення ще з грудня.