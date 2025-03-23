Будьте уважні: через це вам можуть скасувати пенсію у квітні

Частина українців може втратити пенсію. Причини для скасування виплат визначив Пенсійний фонд.

Чому вам не надійде пенсія у квітні

Пенсія скасовується, якщо пенсіонера визнано офіційно мертвим, повідомляє 24 Канал з посиланням на "На пенсію".

Читайте також США поступово відступають від участі у контролі за дотриманням санкцій проти Росії

Також причинами для скасування пенсії є:

призначення пенсії на основі даних, що не відповідають дійсності;

виїзд пенсіонерів на ПМЖ за кордон (за умови, що країна, куди переїхала особа, не має з Україною договору про пенсійне забезпечення);

протягом 6 місяців на рахунку, куди пенсіонеру надходить пенсія, не було руху.

Чи можна відновити виплату пенсії

Виплату пенсії відновити можливо. Для цього потрібно звернутись у ПФУ. Це можна зробити як особисто, так і надіславши відповідне звернення поштою.

Якщо пенсіонер втратив пенсію, перебуваючи за кордоном, він має надати такі документи: