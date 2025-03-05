Протримались недовго: як можуть змінитись мита від Трампа для Канади та Мексики

Адміністрація Трампа може оголосити про зниження тарифів на товари з Канади та Мексики. Імовірно, відповідне оголошення буде зроблене вже в цю середу.

Чому можуть знизитись мита для Канади та Мексики

Міністр торгівлі США Говард Лутнік каже, що Трамп може відреагувати на прохання Канади та Мексики про зниження тарифів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox Business.

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Говард Лутнік Міністр торгівлі Сполучених Штатів Америки І мексиканці, і канадці сьогодні цілий день говорили зі мною по телефону, намагаючись показати, що вони стануть кращими.

Лутнік не сказав які саме зміни можуть бути впроваджені. Єдине, що він уточнив – повного скасування мит очікувати не варто.

Слова Лутніка це перший публічний сигнал від адміністрації Трампа, відносно негативних наслідків введених мит.

Нагадаємо! З 4 березня, за рішенням Трампа, було впроваджено 25% тарифи на товари з Канади та Мексики.