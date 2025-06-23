Гучна історія з Гусаковим змінить закон про благодійні збори

В Україні днями розгорівся скандал довкола хворого львів’янина Назарія Гусакова. Тепер він матиме наслідки для всіх, хто збирає гроші від небайдужих українців.

Як уряд змінить закон про благодійні збори

Уряд посилить контроль за прозорістю благодійних зборів, які проводять в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

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Після останнього резонансного випадку доручив Мінсоцполітики підготувати пропозиції щодо посилення звітності та прозорості благодійних зборів,

– заявив Шмигаль.

Жодних подробиць прем’єр не розповів, тож наразі невідомо, коли запрацює посилений контроль і в чому він полягатиме.

Про який резонансний випадок говорив Шмигаль

Уряд відреагував на гучний скандал, що розгорівся навколо 31-річного львів’янина Назарія Гусакова 18 червня. Користувачі соціальних мереж запідозрили, що він нечесно використовує кошти, які збирає на лікування спінальної м’язової атрофії (СМА).

Користувачі зазначають, що Гусаков не публікує звіти про використання коштів, які йому постійно донатять небайдужі, тож вони не можуть перевірити, куди він їх витрачає.

Також люди помітили, що чоловік кілька разів публікував одне й те саме фото, щоб показати, які ліки він купив на зібрані кошти.

Окрім того, повідомлялося, що Гусаков нібито був раніше зареєстрований на сайті для гри в покер і постив у своїх соціальних мережах про азартні ставки.

Сам львів’янин у відповідь на звинувачення завив, що люди можуть не донатити кошти, якщо не вірять у його чесність.