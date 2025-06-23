Як уряд змінить закон про благодійні збори
Уряд посилить контроль за прозорістю благодійних зборів, які проводять в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.
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Після останнього резонансного випадку доручив Мінсоцполітики підготувати пропозиції щодо посилення звітності та прозорості благодійних зборів,
– заявив Шмигаль.
Жодних подробиць прем’єр не розповів, тож наразі невідомо, коли запрацює посилений контроль і в чому він полягатиме.
Про який резонансний випадок говорив Шмигаль
Уряд відреагував на гучний скандал, що розгорівся навколо 31-річного львів’янина Назарія Гускова 18 червня. Користувачі соціальних мереж запідозрили, що він нечесно використовує кошти, які збирає на лікування спінальної м’язової атрофії (СМА).
- Користувачі зазначають, що Гусаков не публікує звіти про використання коштів, які йому постійно донатять небайдужі, тож вони не можуть перевірити, куди він їх витрачає.
- Також люди помітили, що чоловік кілька разів публікував одне й те саме фото, щоб показати, які ліки він купив на зібрані кошти.
- Окрім того, повідомлялося, що Гусаков нібито був раніше зареєстрований на сайті для гри в покері постив у своїх соціальних мережах про азартні ставки.
Сам львів’янин у відповідь на звинувачення завив, що люди можуть не донатити кошти, якщо не вірять у його чесність.
Що відомо про спінальну м’язову атрофію
Спінальна м’язова атрофія (СМА) – це генетичне захворювання, яке вражає нейрони спинного мозку, які контролюють рух м’язів. Поступово людина втрачає можливість ковтати, тримати голову, рухатися та дихати.
Діагноз СМА Гусакову поставили у один рік і два місяці. Зараз він може лише рухати головою та пальцями рук, однак має постійно приймати дорогі ліки, на які і збирає кошти.