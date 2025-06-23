Как правительство планирует изменить закон о благотворительных сборах

Правительство усилит контроль за прозрачностью благотворительных сборов, которые проводят в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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После последнего резонансного случая поручил Минсоцполитики подготовить предложения по усилению отчетности и прозрачности благотворительных сборов,

– заявил Шмыгаль.

Никаких подробностей премьер не рассказал, поэтому пока неизвестно, когда заработает усиленный контроль и в чем он будет заключаться.

О каком резонансном случае говорил Шмыгаль

Правительство отреагировало на громкий скандал, разгоревшийся вокруг 31-летнего львовянина Назария Гускова 18 июня. Пользователи социальных сетей заподозрили, что он нечестно использует средства, которые собирает на лечение спинальной мышечной атрофии (СМА).

Пользователи отмечают, что Гусаков не публикует отчеты об использовании средств, которые ему постоянно донатять неравнодушные, поэтому они не могут проверить, куда он их тратит.

Также люди заметили, что человек несколько раз публиковал одно и то же фото, чтобы показать, какие лекарства он купил на собранные средства.

Кроме того, сообщалось, что Гусаков якобы был ранее зарегистрирован на сайте для игры в покере постил в своих социальных сетях об азартных ставках.

Сам львовянин в ответ на обвинения завил, что люди могут не донатить средства, если не верят в его честность.