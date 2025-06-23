Как правительство планирует изменить закон о благотворительных сборах
Правительство усилит контроль за прозрачностью благотворительных сборов, которые проводят в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.
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После последнего резонансного случая поручил Минсоцполитики подготовить предложения по усилению отчетности и прозрачности благотворительных сборов,
– заявил Шмыгаль.
Никаких подробностей премьер не рассказал, поэтому пока неизвестно, когда заработает усиленный контроль и в чем он будет заключаться.
О каком резонансном случае говорил Шмыгаль
Правительство отреагировало на громкий скандал, разгоревшийся вокруг 31-летнего львовянина Назария Гускова 18 июня. Пользователи социальных сетей заподозрили, что он нечестно использует средства, которые собирает на лечение спинальной мышечной атрофии (СМА).
- Пользователи отмечают, что Гусаков не публикует отчеты об использовании средств, которые ему постоянно донатять неравнодушные, поэтому они не могут проверить, куда он их тратит.
- Также люди заметили, что человек несколько раз публиковал одно и то же фото, чтобы показать, какие лекарства он купил на собранные средства.
- Кроме того, сообщалось, что Гусаков якобы был ранее зарегистрирован на сайте для игры в покере постил в своих социальных сетях об азартных ставках.
Сам львовянин в ответ на обвинения завил, что люди могут не донатить средства, если не верят в его честность.
Что известно о спинальной мышечной атрофии
Спинальная мышечная атрофия (СМА) – это генетическое заболевание, которое поражает нейроны спинного мозга, которые контролируют движение мышц. Постепенно человек теряет возможность глотать, держать голову, двигаться и дышать.
Диагноз СМА Гусакову поставили в один год и два месяца. Сейчас он может только двигать головой и пальцами рук, однако должен постоянно принимать дорогие лекарства, на которые и собирает средства.