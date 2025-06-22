Об этом шла речь в докладе министра внутренних дел Украины Игоря Клименко в воскресенье, 22 мая, передает 24 Канал. Сейчас всю информацию проверяют.

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Что известно о скандале

Отдельный доклад Клименко касался "скандальной и крайне неприятной" ситуации по сборам в пользу Гусакова и возможных случаев мошенничества.

Сейчас продолжаются проверки всей информации, что есть в публичном доступе. Устанавливают круг людей, которые могли пострадать от предположительно незаконных действий.

По предварительным данным, было использовано не менее 4 финансовых учреждения и много цифровых сервисов. В пятницу, 13 июня, Гусаков покинул территорию Украины, его местонахождение и другие существенные обстоятельства также устанавливаются.

Очень важно – восстановить справедливость и избежать любой дискредитации сборов и волонтерства как таковых. На отдельные случаи махинаций должен быть законный ответ,

– добавил Зеленский.