Про це йшлося в доповіді міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка в неділю, 22 травня, передає 24 Канал. Наразі всю інформацію перевіряють.

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Що відомо про скандал

Окрема доповідь Клименка стосувалася "скандальної та вкрай неприємної" ситуації щодо зборів на користь Гусакова й можливих випадків шахрайства.

Наразі тривають перевірки всієї інформації, що є в публічному доступі. Встановлюють коло людей, які могли постраждати від імовірно незаконних дій.

За попередніми даними, було використано щонайменше 4 фінансові установи та багато цифрових сервісів. У п'ятницю, 13 червня, Гусаков залишив територію України, його місцеперебування та інші суттєві обставини також встановлюють.

Дуже важливо – відновити справедливість та уникнути будь-якої дискредитації зборів і волонтерства як таких. На окремі випадки махінацій має бути законна відповідь,

– додав Зеленський.