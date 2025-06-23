Главное следственное управление уже открыло два уголовных производства. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе в комментарии Интерфакс-Украина, передает 24 Канал.

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Скандал с Назарием Гусаковым, больным СМА

Назарий Гусаков известен благодаря публичным сборам средств на лечение своего диагноза спинальной мышечной атрофии (СМА).

По словам Цуцкиридзе, речь идет о подозрениях в ненадлежащем использовании собранных средств. В частности, наличие криптокошелька с оборотом в 2,7 миллиона долларов и отсутствие надлежащих отчетов.

Сейчас официальных заявлений от пострадавших от махинаций полиция еще не получала. Следователи обещают проверить все счета, транзакции и документы для подтверждения или опровержения информации о возможных правонарушениях.

Также в полиции подтвердили, что сам Назарий Гусаков находится за границей. Его действия проверяют на предмет мошенничества или злоупотребления доверием благотворителей.

Напомним, в соцсетях начали появляться сообщения с критикой Назария Гусакова. Пользователи требовали прозрачных отчетов об использовании собранных на лечение средств и сомневались в открытости сборов.

Сам Назарий Гусаков уверяет, что все донаты были использованы исключительно на его лечение, приобретение медикаментов и реабилитацию.