Частина українців втратила право на популярну надбавку: хто залишиться без грошей

Для українських донорів крові змінили правила надання соціальних пільг. Окрему пенсійну доплату, яка діяла раніше, скасували для нових претендентів.

Яку надбавку скасували в Україні?

В Україні змінили правила надання частини пільг для донорів крові. Після набрання чинності новим законодавством низка соціальних гарантій припинила діяти, зокрема одна з доплат до пенсії, яку раніше могли оформити почесні донори, повідомляє Закон України.

Однак для громадян, які встигли отримати відповідний статус раніше, виплати збережуться. Втім нові правила передбачені законом про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові.

Важливо! Документ набув чинності в межах гармонізації українського законодавства з європейськими нормами.

Починаючи з 25 січня 2026 року, перестали діяти окремі пільги, які раніше надавали донорам крові. Серед них:

додатковий оплачуваний день відпочинку після донації;

спеціальні гарантії щодо виплат під час тимчасової непрацездатності;

підвищені стипендії для студентів-донорів;

щомісячна пенсійна надбавка для почесних донорів.

Фактично законодавець відмовився від низки соціальних преференцій, які існували протягом багатьох років, замінивши їх новою моделлю регулювання сфери донорства.

Хто все ще отримуватиме доплату до пенсії?

Попри скасування норми, частина українців продовжить отримувати відповідні виплати. Зокрема це стосується громадян, які оформили статус почесного донора до моменту набрання чинності новим законом.

Для них право на пенсійну надбавку залишається чинним, а виплати продовжують нараховуватися у звичному порядку. Статус почесного донора надається особам, які безоплатно здали 40 максимально допустимих доз крові або 60 доз плазми крові.

Який розмір виплати у 2026 році?

Надбавка для почесних донорів розраховується як 10% прожиткового мінімуму на одну особу. У 2026 році її розмір становить 321 гривню на місяць.

Водночас нові претенденти на статус почесного донора вже не зможуть оформити цю виплату, оскільки відповідна норма більше не діє.

