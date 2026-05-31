Какую надбавку отменили в Украине?

В Украине изменили правила предоставления части льгот для доноров крови. После вступления в силу нового законодательства ряд социальных гарантий прекратил действовать, в частности одна из доплат к пенсии, которую ранее могли оформить почетные доноры, сообщает Закон Украины.

Однако для граждан, которые успели получить соответствующий статус ранее, выплаты сохранятся. Впрочем новые правила предусмотрены законом о безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови.

Важно! Документ вступил в силу в рамках гармонизации украинского законодательства с европейскими нормами.

Начиная с 25 января 2026 года, перестали действовать отдельные льготы, которые ранее предоставляли донорам крови. Среди них:

дополнительный оплачиваемый день отдыха после донации;

специальные гарантии по выплатам во время временной нетрудоспособности;

повышенные стипендии для студентов-доноров;

ежемесячная пенсионная надбавка для почетных доноров.

Фактически законодатель отказался от ряда социальных преференций, которые существовали в течение многих лет, заменив их новой моделью регулирования сферы донорства.

Кто все еще будет получать доплату к пенсии?

Несмотря на отмену нормы, часть украинцев продолжит получать соответствующие выплаты. В частности это касается граждан, которые оформили статус почетного донора до момента вступления в силу нового закона.

Для них право на пенсионную надбавку остается в силе, а выплаты продолжают начисляться в обычном порядке. Статус почетного донора предоставляется лицам, которые безвозмездно сдали 40 максимально допустимых доз крови или 60 доз плазмы крови.

Какой размер выплаты в 2026 году?

Надбавка для почетных доноров рассчитывается как 10% прожиточного минимума на одного человека. В 2026 году ее размер составляет 321 гривну в месяц.

В то же время новые претенденты на статус почетного донора уже не смогут оформить эту выплату, поскольку соответствующая норма больше не действует.

