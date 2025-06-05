Втрати вагомі: як скасування пільгової торгівлі з ЄС вплине на експортерів

З 6 червня перестане діяти торгівельний безвіз між Україною та ЄС. Тобто повернуться довоєнні умови торгівлі.

Що зміниться для України

Через ці зміни експортери матимуть певні збитки, повідомляє 24 Канал із посиланням на НБУ.

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Сергій Ніколайчук Заступник голови Національного банку України За нашими оцінками, чисті втрати експорту з урахуванням продовження торгівлі понад квоти і переорієнтації на ринки інших країн протягом червня – грудня становитимуть близько 800 мільйонів доларів.

Ніколайчук нагадав, що за угодою між Україною та ЄС загалом було встановлено 30 квот. Відповідно, якщо постачання відбувалося в їх межах, то скасування торгівельного безвізу вагомо вплине на цю ситуацію. Відмітив банкір і наслідки для валютного ринку та платіжного балансу.

Він (ефект від скасування – 24 Канал) точно не є критичним і точно може компенсуватися певними заходами монетарної та валютно-курсової політики,

– сказав Ніколайчук.

Нагадаємо! Торік через морський коридор було відновлено постачання на африканські та азійські ринки.