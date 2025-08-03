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Економіка Соцвиплати Три категорії українців залишаться без грошової допомоги з серпня
3 серпня, 08:50
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Три категорії українців залишаться без грошової допомоги з серпня

Катерина Добровольська
Основні тези
  • З 1 серпня припиняються виплати грошової допомоги українцям у прифронтових регіонах через завершення програми Міністерства соціальної політики, Всесвітньої продовольчої програми ООН та Пенсійного фонду України.
  • Під скорочення потрапили пенсіонери, люди з інвалідністю та громадяни без права на пенсію в дев'яти областях, де можливі бойові дії, що отримували до 3250 гривень щомісяця.

Через зупинку програми фінансування понад 390 тисяч українців у небезпечних зонах більше не отримуватимуть допомогу. Хто потрапив у зону ризику та чому, читайте далі.

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Із 1 серпня припиняються виплати додаткової грошової допомоги українцям, які проживають у прифронтових регіонах. Міністерство соціальної політики офіційно завершило програму спільно з Всесвітньою продовольчою програмою ООН та Пенсійним фондом, нагадує 24 Канал.

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Виплати надходили автоматично: до 3 250 гривень щомісяця, якщо дохід людини був менший за цю суму і вона не користувалася іншими міжнародними програмами.

Під скорочення потрапили три соціально вразливі групи:

  • пенсіонери,
  • люди з інвалідністю (включно з дітьми),
  • громадяни без права на пенсію.

Допомогу отримували жителі дев’яти областей, де тривають або потенційно можливі бойові дії: Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської, Чернігівської, Дніпропетровської та Сумської. 

Цікаво! За час дії проєкту фінансову підтримку отримали понад 390 тисяч осіб. Загальна сума виплат перевищила 5 мільярдів гривень. Липень став останнім місяцем, коли допомога була нарахована.