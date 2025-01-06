Новий рекорд: яку суму кешбеку накопичили українці у грудні 2024

Українці у грудні 2024 року накопичили рекордну суму кешбеку – 436 мільйони гривень. Це на 50 мільйонів більше ніж разом за 3 попередні місяці.

Скільки українців користується кешбеком

"Національним кешбеком" користується зараз орієнтовно 4,5 мільйони українців, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінекономіки.

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Зверніть увагу! Загальна сума кешбеку, яку отримали українці у листопаді на 180 мільйонів гривень менше, ніж у грудні.

Найбільше користуються програмою зараз молоді люди – до 45 років – їх 57,4% від загальної кількості. Також кешбек отримують:

люди середнього віку – віком від 45 до 60 років – орієнтовно 22,4% від загальної кількості;

люди старшого віку – віком від 60 років – 20,2% від загальної кількості.

Виплата кешбеку за грудень та січень відбудеться наприкінці лютого 2025 року. Це повʼязано з особливостями бюджетного процесу,

– йдеться в повідомленні Мінекономіки.

Нагадаємо! "Національний кешбек" не підлягає оподаткуванню.