Сколько украинцев пользуется кэшбэком

"Национальным кэшбеком" пользуется сейчас ориентировочно 4,5 миллиона украинцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэкономики.

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Обратите внимание! Общая сумма кэшбека, которую получили украинцы в ноябре на 180 миллионов гривен меньше, чем в декабре.

Больше всего пользуются программой сейчас молодые люди – до 45 лет – их 57,4% от общего количества. Также кэшбек получают:

люди среднего возраста – в возрасте от 45 до 60 лет – ориентировочно 22,4% от общего количества;

люди старшего возраста – возрастом от 60 лет – 20,2% от общего количества.

Выплата кэшбэка за декабрь и январь состоится в конце февраля 2025 года. Это связано с особенностями бюджетного процесса,

– говорится в сообщении Минэкономики.

Напомним! "Национальный кэшбек" не подлежит налогообложению.