6 лютого, 16:29
Яку суму можна отримати за здачу 1000 євро зараз
Основні тези
- 6 лютого 2025 року НБУ встановив курс євро на рівні 43,41 гривні.
- В банках при обміні 1000 євро можна отримати в середньому 43 100 гривень, а в обмінниках приблизно 43 250 гривень.
- Для купівлі 1000 євро в банку потрібно витратити приблизно 43 680 гривень, а в обміннику приблизно 43 450 гривень.
Курс євро з початку року дещо знизився. Якщо у січні ця валюта перевищувала 44, то зараз вона не переходить вказану межу.
Курс євро в Україні зараз
6 лютого 2025 року НБУ встановив курс євро на рівні – 43,41 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".
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У банках середній курс зараз такий:
- купівля – 43,10 гривень за євро;
- продаж – 43,68 гривні за євро.
А в обмінниках середній курс на такому рівні:
- купівля – 43,25 гривні за євро;
- продаж – 43,45 гривні за євро.
Скільки можна отримати за обмін 1000 євро сьогодні
- у банку при обміні 1000 євро можна отримати в середньому 43 100 гривень;
- в обмінниках за 1000 євро дадуть приблизно 43 250 гривень.
За скільки можна купити 1000 євро зараз
- аби купити 1000 євро у банку сьогодні потрібно витратити орієнтовно 43 680 гривень;
- для придбання 1000 євро в обміннику потрібно мати приблизно 43 450 гривень.