Яку суму можна отримати за здачу 1000 євро зараз

Курс євро з початку року дещо знизився. Якщо у січні ця валюта перевищувала 44, то зараз вона не переходить вказану межу.

Курс євро в Україні зараз 6 лютого 2025 року НБУ встановив курс євро на рівні – 43,41 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін". Читайте також Вищі ціни, обмеження на перекази, пальне та курс долара: які зміни прогнозують експерти у лютому У банках середній курс зараз такий: купівля – 43,10 гривень за євро;

продаж – 43,68 гривні за євро. А в обмінниках середній курс на такому рівні: купівля – 43,25 гривні за євро;

продаж – 43,45 гривні за євро. Скільки можна отримати за обмін 1000 євро сьогодні у банку при обміні 1000 євро можна отримати в середньому 43 100 гривень;

при обміні 1000 євро можна отримати в середньому 43 100 гривень; в обмінниках за 1000 євро дадуть приблизно 43 250 гривень. За скільки можна купити 1000 євро зараз аби купити 1000 євро у банку сьогодні потрібно витратити орієнтовно 43 680 гривень;

сьогодні потрібно витратити орієнтовно 43 680 гривень; для придбання 1000 євро в обміннику потрібно мати приблизно 43 450 гривень.