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6 лютого, 16:29
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Яку суму можна отримати за здачу 1000 євро зараз

Анастасія Зорик
Основні тези
  • 6 лютого 2025 року НБУ встановив курс євро на рівні 43,41 гривні.
  • В банках при обміні 1000 євро можна отримати в середньому 43 100 гривень, а в обмінниках приблизно 43 250 гривень.
  • Для купівлі 1000 євро в банку потрібно витратити приблизно 43 680 гривень, а в обміннику приблизно 43 450 гривень.

Курс євро з початку року дещо знизився. Якщо у січні ця валюта перевищувала 44, то зараз вона не переходить вказану межу.

Курс євро в Україні зараз

6 лютого 2025 року НБУ встановив курс євро на рівні – 43,41 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".

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У банках середній курс зараз такий:

  • купівля – 43,10 гривень за євро;
  • продаж – 43,68 гривні за євро.

А в обмінниках середній курс на такому рівні:

  • купівля – 43,25 гривні за євро;
  • продаж – 43,45 гривні за євро.

Скільки можна отримати за обмін 1000 євро сьогодні

  • у банку при обміні 1000 євро можна отримати в середньому 43 100 гривень;
  • в обмінниках за 1000 євро дадуть приблизно 43 250 гривень.

За скільки можна купити 1000 євро зараз

  • аби купити 1000 євро у банку сьогодні потрібно витратити орієнтовно 43 680 гривень;
  • для придбання 1000 євро в обміннику потрібно мати приблизно 43 450 гривень.