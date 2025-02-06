Курс євро в Україні зараз
6 лютого 2025 року НБУ встановив курс євро на рівні – 43,41 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".
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У банках середній курс зараз такий:
- купівля – 43,10 гривень за євро;
- продаж – 43,68 гривні за євро.
А в обмінниках середній курс на такому рівні:
- купівля – 43,25 гривні за євро;
- продаж – 43,45 гривні за євро.
Скільки можна отримати за обмін 1000 євро сьогодні
- у банку при обміні 1000 євро можна отримати в середньому 43 100 гривень;
- в обмінниках за 1000 євро дадуть приблизно 43 250 гривень.
За скільки можна купити 1000 євро зараз
- аби купити 1000 євро у банку сьогодні потрібно витратити орієнтовно 43 680 гривень;
- для придбання 1000 євро в обміннику потрібно мати приблизно 43 450 гривень.