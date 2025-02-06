Курс евро в Украине сейчас
6 февраля 2025 года НБУ установил курс евро на уровне – 43,41 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".
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В банках средний курс сейчас такой:
- покупка – 43,10 гривны за евро;
- продажа – 43,68 гривны за евро.
А в обменниках средний курс на таком уровне:
- покупка – 43,25 гривны за евро;
- продажа – 43,45 гривны за евро.
Сколько можно получить за обмен 1000 евро сегодня
- в банке при обмене 1000 евро можно получить в среднем 43 100 гривен;
- в обменниках за 1000 евро дадут примерно 43 250 гривен.
За сколько можно купить 1000 евро сейчас
- чтобы купить 1000 евро в банке сегодня нужно потратить ориентировочно 43 680 гривен;
- для приобретения 1000 евро в обменнике нужно иметь примерно 43 450 гривен.