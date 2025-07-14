15 липня, 17:05
Скільки валюти можна придбати за 5 тисяч гривень
Основні тези
- Офіційний курс євро станом на 15 липня становить 48,90 гривні, середній курс у банках: купівля – 48,68 грн/євро, продаж – 49,23 грн/євро.
- Офіційний курс долара США станом на 15 липня становить 41,84 гривні, середній курс у банках: купівля – 41,55 грн/долар, продаж – 42,05 грн/долар.
Курс долара влітку не зазнав вагомих змін. Коливання, що відбувалися, були майже невідчутні. Водночас євро, змінив "напрямок руху". Ця валюта почала дешевшати у липні 2025.
Як змінився курс євро в Україні?
15 липня, офіційний курс євро складає – 48,90 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Як показують дані "Мінфіну", середній курс євро у банках також зазнав змін:
- купівля – 48,68 гривні за євро;
- продаж – 49,23 гривні за євро.
В обмінниках середній курс євро зараз такий:
- купівля – 49,05 гривні за євро;
- продаж – 49,20 гривні за євро.
Скільки євро можна купити за 5 тисяч гривень зараз?
- якщо покупка валюти відбувається у банку, то за 5 тисяч гривень можна отримати орієнтовно – 101,63 євро;
- в обміннику за 5 тисяч гривень можна отримати приблизно – 101,65 євро.
Який зараз курс долара в Україні?
За даними НБУ, офіційний курс долара США, станом на 15 липня сягає – 41,84 гривні. Зазнала змін валюта і в банках та обмінниках. За повідомленням видання "Мінфін", середній банківський курс долара США зараз такий:
- купівля – 41,55 гривні за долар США;
- продаж – 42,05 гривні за долар США.
Курс в обмінниках теж змінився:
- купівля – 41,70 гривні за долар США;
- продаж – 41,75 гривні за долар США.
Скільки доларів можна отримати за 5 тисяч гривень сьогодні
- у банку за 5 тисяч гривень можна виручити орієнтовно 118,91 долара;
- в обміннику за ту ж суму вдасться отримати приблизно – 119,76 долара.