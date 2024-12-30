Ситуація залишається стабільною: який курс злотого в Україні сьогодні

Протягом грудня курс злотого в Україні залишався стабільним. Коливання хоч і виникали, однак, вони були невеликі.

Який курс злотого в Україні 30 грудня

Станом на 30 грудня, НБУ встановив курс злотого на рівні 10,23 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Мінфін".

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У банках середній курс злотого зараз такий:

купівля 1 злотого відбувається в середньому за 10,08 гривень;

продаж 1 злотого здійснюється в середньому за 10,39 гривні.

В обмінниках курс відрізняється:

купівля відбувається в середньому за 10,25 гривні за злотий;

продаж здійснюється в середньому за 10,38 гривні за злотий.

Зверніть увагу! Курс у платіжній системі Mastercard – 10,20 гривень за злотий, курс Visa – 10,18 гривні за злотий.

За скільки 30 грудня можна купити 100 злотих