Нова заборона для росіян

Так російська влада виключила зі списку ліцензій на послуги звʼязку "передачу інтернет-даних з накладеною голосовою інформацією", повідомляє 24 канал з посиланням на документ.

Читайте також У Росії бояться заколоту та "екстремізму" з України: Путін підписав понад 50 нових законів

Тобто росіянам заборонили підключення через інтернет до мобільних та стаціонарних телефонів. Уряд країни пояснює цю заборону боротьбою із шахрайством.

У тексті постави йдеться про те, що найчастіше такими технологіями користувалися шахраї. Річ у тім, що це давало змогу підміняти номери.

Але цей вид телефонного шахрайства буде серйозно обмежений. Тепер буде унеможливлено приєднання мереж передачі даних до телефонних мереж зв'язку.

При цьому рішення ніяк не вплине на звичайних користувачів телефонного зв'язку.

Зауважте! Мова йде про людей, які користуються голосовим зв'язком у месенджерах, використовують спеціальні програми, які забезпечують спілкування через інтернет, без виходу на мережу стаціонарного та мобільного телефонного зв'язку.

Як з забороною пов'язана Україна

З 13 грудня росіяни щонайменше 50 разів атакували банки, поліцейські машини та інші об'єкти під впливом телефонних шахраїв. Вважається, що ці люди стали жертвами українських шахраїв.

Мер міста Гусь-Хрустальний Олексій Соколов закликав жителів "дуже уважно" ставитися до всіх дзвінків та повідомлень, "змістом яких є вимога вчинити за інструкцією співрозмовника якісь протизаконні дії".