Какой курс злотого в Украине 30 декабря

По состоянию на 30 декабря, НБУ установил курс злотого на уровне 10,23 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Минфин".

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В банках средний курс злотого сейчас такой:

покупка 1 злотого происходит в среднем за 10,08 гривен;

продажа 1 злотого осуществляется в среднем за 10,39 гривны.

В обменниках курс отличается:

покупка происходит в среднем за 10,25 гривны за злотый;

продажа осуществляется в среднем за 10,38 гривны за злотый.

Обратите внимание! Курс в платежной системе Mastercard – 10,20 гривен за злотый, курс Visa – 10,18 гривны за злотый.

За сколько 30 декабря можно купить 100 злотых