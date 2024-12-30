Який курс злотого в Україні 30 грудня
Станом на 30 грудня, НБУ встановив курс злотого на рівні 10,23 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Мінфін".
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У банках середній курс злотого зараз такий:
- купівля 1 злотого відбувається в середньому за 10,08 гривень;
- продаж 1 злотого здійснюється в середньому за 10,39 гривні.
В обмінниках курс відрізняється:
- купівля відбувається в середньому за 10,25 гривні за злотий;
- продаж здійснюється в середньому за 10,38 гривні за злотий.
Зверніть увагу! Курс у платіжній системі Mastercard – 10,20 гривень за злотий, курс Visa – 10,18 гривні за злотий.
За скільки 30 грудня можна купити 100 злотих
- якщо купувати 100 злотих у банках, сьогодні потрібно буде в середньому 1 039 гривень;
- при покупці 100 злотих в обмінниках доведеться витратити орієнтовно 1 038 гривень.