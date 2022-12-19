Україна на генераторах: з-за кордону завезли понад п'ятсот тисяч приладів

Відключення світла не відбуваються лише у лікарнях та інших об'єктах критичної інфраструктури. Тому кожне підприємство, магазин або кав'ярня поспішили запастись генераторами.

Найчастіше їх привозять з-за кордону, оскільки через ажіотаж в Україні сильно піднялись ціни на ці прилади. Станом на сьогодні українці завезли 510,3 тисячі генераторів.

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239, 9 тисячі з них завезли на пільгових умовах із застосуванням нульового мита. 92% завезених генераторів придбали юридичні особи, а 8% або 18,6 тисячі – фізичні.

Застосування генераторів та зберігання пального