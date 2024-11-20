Понад 17 мільярдів доларів Росія витратила на повітряні атаки на Україну за 1000 днів

За майже 3 роки повномасштабної війни Росія витратила мільярди доларів на обстріли мирних міст України за допомогою ракет та безпілотних літальних апаратів різних типів.

Так, йдеться про суму у розмірі понад 17 мільярдів доларів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на підрахунки "Радіо Свобода" на основі інформації від Повітряних сил ЗСУ.

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Скільки Росія витратила на обстріли за повномасштабну війну

Росія регулярно завдає ударів по цивільному населенню та інфраструктурі за допомогою різного озброєння, зокрема, ракет та БпЛА. За майже три роки повномасштабної війни ворог для атак застосував:

7 гіперзвукових ракет "Циркон" вартістю 105 мільйонів доларів;

17 протикорабельних ракет Х-35 вартістю 5,3 мільйона доларів;

68 ракет комплексу "Точка-У" вартістю 20,4 мільйона доларів;

76 інших ракет невстановленого типу, вартість яких не вказано;

134 гіперзвукових ракет "Кинджал" вартістю 1,34 мільярда доларів;

211 протикорабельних ракет "Онікс" вартістю 633 мільйонів доларів;

215 крилатих ракет "Іскандер" вартістю до 215 мільйонів доларів;

381 крилату ракету Х-22 вартістю близько від 114,3 мільйона доларів;

927 крилатих ракет "Калібр" вартістю 927 мільйонів доларів;

1 443 балістичні ракети "Іскандер" вартістю до 2,9 мільярда доларів;

3 093 ракети С-300/С-400 вартістю 4,2 мільярда доларів;

13 253 ударних БпЛА вартістю 3,84 мільярда доларів.

Орієнтовно загальна сума дорівнює 17,6 мільярда доларів, однак вона може бути більшою через невідомі цінники ракет невстановленого типу. Вартість розрахована згідно з відкритими даними та оцінками експертів і є приблизною, офіційна інформація засекречена.

До речі, на тлі панічних настроїв через потенційну масштабну загрозу у ЦПД заявляли, що Росія місяцями збирала ракети для серії обстрілів України. Зокрема, йдеться про Х-101, які вони продовжують виготовляти, а також про "Калібри" та балістику.