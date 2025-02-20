Українці почали знімати більше готівки: НБУ назвав суми

Середня сума одноразового зняття готівки з карток українських банків у 2024 році становила 5 034 гривні. Це на 19% більше, ніж було торік.

Скільки готівки українці знімають за кордоном

Суми, які українці знімають в банкоматах власних банків, в середньому вищі та складають 5 358 гривень, передає 24 Канал з посиланням на НБУ. У банкоматах інших вітчизняних банків ця сума менша – 3 879 гривень.

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Крім того, вказано, що за кордоном українці знімають значно більші суми готівки порівняно з вітчизняними зняттями, з середнім розміром операції 8 791 гривню.

У ІV кварталі 2024 року частка готівкових операцій з платіжними картками не зменшилась і склала 36,5% від усіх операцій.

Цікаво! Кількість банкоматів в Україні знизилася до 29 тисяч, причому найбільше банкоматів має ПриватБанк.

Також зросла кількість POS-терміналів. ПриватБанк і приватні банки додали найбільше нових терміналів – близько 4,9 тисячі й 4,5 тисячі відповідно. Загалом у 2024 році на ринку з'явилося 53,6 тисяч нових терміналів.

Яка ситуація з банками

Кількість активних платіжних карток збільшилась до 58,7 мільйона. ПриватБанк має найбільше – 31,5 мільйона, але в НоваПей кількість карток зменшилася.

Банки також закрили деякі відділення, особливо після визнання Комінвестбанку неплатоспроможним. У 2024 році було закрито 156 відділень, 80 з яких – у приватних банках.

Зауважте! Кількість працівників у банках загалом зросла на 96,3 тисячі осіб, але в приватних банках спостерігалося скорочення. У ПриватБанку працює 19 тисяч осіб.