Сколько наличных украинцы снимают за рубежом

Суммы, которые украинцы снимают в банкоматах собственных банков, в среднем выше и составляют 5 358 гривен, передает 24 Канал со ссылкой на НБУ. В банкоматах других отечественных банков эта сумма меньше – 3 879 гривен.

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Кроме того, указано, что за рубежом украинцы снимают значительно большие суммы наличных по сравнению с отечественными снятиями, со средним размером операции 8 791 гривну.

В IV квартале 2024 года доля наличных операций с платежными картами не уменьшилась и составила 36,5% от всех операций.

Интересно! Количество банкоматов в Украине снизилось до 29 тысяч, причем больше всего банкоматов имеет ПриватБанк.

Также возросло количество POS-терминалов. ПриватБанк и частные банки добавили больше всего новых терминалов – около 4,9 тысячи и 4,5 тысячи соответственно. Всего в 2024 году на рынке появилось 53,6 тысяч новых терминалов.

Какова ситуация с банками

Количество активных платежных карт увеличилось до 58,7 миллиона. ПриватБанк имеет больше – 31,5 миллиона, но в НоваПей количество карточек уменьшилось.

Банки также закрыли некоторые отделения, особенно после признания Коминвестбанка неплатежеспособным. В 2024 году было закрыто 156 отделений, 80 из которых – в частных банках.

Заметьте! Количество работников в банках в целом выросло на 96,3 тысячи человек, но в частных банках наблюдалось сокращение. В ПриватБанке работает 19 тысяч человек.