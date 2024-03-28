Війна обходиться Росії в 300 мільйонів доларів на день, тож Кремль хоче підвищити податки

Скарбниця Кремля виснажується через війну, яка обходиться країні-агресорці приблизно в 300 мільйонів доларів на день, а також масштабне переозброєння та західні санкції. Відтак, Москва розглядає ідею збільшення податків.

Війна обходиться дорого

Путін хвалиться економічним зростанням минулого року на рівні 3,6%, але воно здебільшого забезпечене трильйонами рублів, витраченими Кремлем на військово-промисловий комплекс.

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Цей "бум" залишив позаду цивільну економіку, яка потерпає від ключової ставки центрального банку у 16% та втрати молодих працівників через військову службу, роботу в оборонній сфері та еміграцію.

Остання надія – Національний фонд добробуту на суму 135 мільярдів доларів, з яких лише 58 мільярдів доларів є ліквідними активами (доларами, акціями та облігаціями), а решта – переважно в китайській валюті та золоті. Минулого року Путін вивів з фонду 38 мільярдів доларів. Ще одне таке вилучення може спустошити його,

– пише видання The Wall Street Journal.

Зростання податків

Видання зазначає, що рішення підвищити податок, скоріш за все, було непростим. З початку свого правління майже чверть століття тому, версія Путіна податкової політики без представництва полягала в низьких податках в обмін на фіктивне представництво.

! Єдиний податок на доходи у розмірі 13%, діючий з 2001 року, минулого року забезпечив лише 6% національного бюджету. Більшість доходів від податку на доходи йде до регіональних урядів, більшість з яких сильно заборговані та залежать від Москви для щоденної діяльності.

Нові ставки податку в 15% і 20% торкнуться близько 20 мільйонів росіян з річним доходом трохи вищим за національний середній, що становить 860 000 рублів або 9 500 доларів. По суті, Росія готує громадськість до того, що російські експерти називають "податковою мобілізацією".