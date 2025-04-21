21 квітня, 15:47
Тариф на електроенергію: як він зміниться з 1 травня
Основні тези
- Уряд не планує підвищення тарифу на електроенергію у травні; поточна вартість 1 кіловата – 4,32 гривні.
- Для власників двозонних лічильників діє тариф, розділений на два: денний – 4,32 грн/кВт-год, нічний – 2,16 грн/кВт-год.
Торік тариф на електроенергію для побутових споживачів зріс майже вдвічі. Зараз він складає – 4,32 гривні за кіловат-годину.
Як зміниться тариф на електроенергію
Уряд не планує підвищення цього тарифу у травні, повідомляє 24 Канал з посиланням на телемарафон.
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Зверніть увагу! За рішенням Міненерго, тариф для побутових споживачів 4,32 гривні за кіловат-годину мав би діяти до кінця квітня 2025.
У нас немає в уряді дискусії щодо тарифів. Ми не розглядали можливість підняття тарифів найближчим часом.
Зауважимо, що зараз є споживачі, які можуть платити за електроенергію значно менше. Йдеться, зокрема, про власників двозонних лічильників.
Річ у тім, що для таких осіб тариф на електроенергію ділиться на 2 частини:
- денний тариф – з 7:00 до 23:00 – 4,32 гривні за кіловат-годину;
- нічний тариф – з 23:00 – 7:00 – 2,16 гривні за кіловат-годину.