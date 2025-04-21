Тариф на електроенергію: як він зміниться з 1 травня

Торік тариф на електроенергію для побутових споживачів зріс майже вдвічі. Зараз він складає – 4,32 гривні за кіловат-годину.

Як зміниться тариф на електроенергію

Уряд не планує підвищення цього тарифу у травні, повідомляє 24 Канал з посиланням на телемарафон.

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Зверніть увагу! За рішенням Міненерго, тариф для побутових споживачів 4,32 гривні за кіловат-годину мав би діяти до кінця квітня 2025.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України У нас немає в уряді дискусії щодо тарифів. Ми не розглядали можливість підняття тарифів найближчим часом.

Зауважимо, що зараз є споживачі, які можуть платити за електроенергію значно менше. Йдеться, зокрема, про власників двозонних лічильників.

Річ у тім, що для таких осіб тариф на електроенергію ділиться на 2 частини: