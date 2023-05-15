У напрямку офіційного: куди рухатиметься долар цього тижня

Американська валюта тримається вже другий тиждень поспіль у діапазоні 37,6 – 37,8 гривні. Цікаво, що банкіри прогнозують курс на початок літа, у разі стабільної підтримки від міжнародних партнерів, без змін. Але чого чекати від долара цього тижня, читайте у тексті.

Ринок зараз збалансований

Як розповіла 24 Каналу Анна Золотько, директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, готівковий курс протягом минулого тижня не виходив за межі дуже вузького коридору 37,6 – 37,8 гривні.

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Такий хід подій свідчить про високий ступінь збалансованості ринку. А сильним стабілізаційним фактором на ринку залишається розширений ліміт на продаж готівкової валюти населенню, який НБУ запровадив в середині квітня.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Щоправда, подальше зміцнення готівкового курсу гривні, на який сподівався ринок, майже зупинилося. Одним з ключових драйверів зниження готівкового курсу наразі виступає великий системний держбанк, в якого, вочевидь, є можливість забезпечити повне завантаження дозволеного ліміту продажу готівкової валюти населенню.

Яким буде долар цього тижня

За словами банкірки статистика НБУ щодо операцій населення з іноземною валютою свідчить про доволі високу збалансованість ринку: негативне сальдо операцій купівлі-продажу скоротилося до 8 мільйонів доларів на день.

Іншими словами, загальна ситуація спонукає стабілізацію курсу і не дає можливості спекулятивно налаштованим учасникам ринку розхитати курс хоча б в обмеженому діапазоні,

– додає Золотько.

Загалом, на думку експертки, готівковий курс продовжить рухатися в бік офіційного, проте динаміка цього процесу буде дуже незначною.

Протягом цього тижня вартість долара на готівковому ринку коливатиметься в діапазоні 37,4 – 37,9 гривні за долар.

Курс долара 15 травня