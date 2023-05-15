У напрямку офіційного: куди рухатиметься долар цього тижня
Американська валюта тримається вже другий тиждень поспіль у діапазоні 37,6 – 37,8 гривні. Цікаво, що банкіри прогнозують курс на початок літа, у разі стабільної підтримки від міжнародних партнерів, без змін. Але чого чекати від долара цього тижня, читайте у тексті.
Ринок зараз збалансований
Як розповіла 24 Каналу Анна Золотько, директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, готівковий курс протягом минулого тижня не виходив за межі дуже вузького коридору 37,6 – 37,8 гривні.
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Такий хід подій свідчить про високий ступінь збалансованості ринку. А сильним стабілізаційним фактором на ринку залишається розширений ліміт на продаж готівкової валюти населенню, який НБУ запровадив в середині квітня.
Щоправда, подальше зміцнення готівкового курсу гривні, на який сподівався ринок, майже зупинилося. Одним з ключових драйверів зниження готівкового курсу наразі виступає великий системний держбанк, в якого, вочевидь, є можливість забезпечити повне завантаження дозволеного ліміту продажу готівкової валюти населенню.
Яким буде долар цього тижня
За словами банкірки статистика НБУ щодо операцій населення з іноземною валютою свідчить про доволі високу збалансованість ринку: негативне сальдо операцій купівлі-продажу скоротилося до 8 мільйонів доларів на день.
Іншими словами, загальна ситуація спонукає стабілізацію курсу і не дає можливості спекулятивно налаштованим учасникам ринку розхитати курс хоча б в обмеженому діапазоні,
– додає Золотько.
Загалом, на думку експертки, готівковий курс продовжить рухатися в бік офіційного, проте динаміка цього процесу буде дуже незначною.
Курс долара 15 травня
- Курс долара у банках: валюту можна продати в середньому за 37,40 гривні (без змін проти 12 травня), а купити за 37,80 гривні (-2 копійки).
- В обмінниках: купують долар США в середньому за 37,50 гривні (без змін), а продають – за 37,81 гривні (+2 копійки).
- На чорному ринку: купівля долара в середньому на рівні 37,65 гривні (без змін), а продаж – 37,73 гривні (-1 копійка).