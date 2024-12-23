За скільки можна купити 300 євро сьогодні

Протягом місяця курс євро до гривні не зазнав вагомих змін. Ситуація на валютному ринку залишається стабільною.

Який курс євро до гривні 23 листопада

Сьогодні НБУ встановив курс на рівні 43,51 гривні за євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".

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У банку середній курс євро такий:

купівля валюти відбувається в середньому за 43,50 гривень за євро;

продаж здійснюється – за 44,15 гривні за євро.

Середній курс в обмінниках встановлено на такому рівні:

купівля валюти відбувається в середньому за 44,11 гривні за євро;

продаж відбувається – за 44,32 гривні за євро.

Зверніть увагу! На міжбанку курс встановлено такий: покупка відбувається за 43,69 гривні за євро, продаж – 43,70 гривні за євро.

Купити 300 євро сьогодні можна за таку суму