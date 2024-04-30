Чи "по зубам" українцям купити 100 доларів: офіційний курс, в обмінниках й банках

Вартість долара демонструє різносторонню динаміку, а купити сьогодні 1 долар можна за близько 40 гривень. Найдешевший курс долар на чорному ринку, а найдорожчий – в банках та обмінниках. Водночас офіційний курс відрізняється від готівкового.

Нагадуємо, що Національний банк України на початку жовтня 2023 року перейшов з фіксованого курсу до гнучкого курсоутворення.

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Таким чином, офіційний курс тепер залежить від операцій на міжбанківському валютному ринку за участю регулятора. Режим гнучкого курсу сприяє наближенню готівкового долара до офіційного.

Скільки коштує зараз 100 доларів

За офіційним курсом

Правила для готівкового та карткового курсу, якими користуються українці, залишилися без змін.

Станом на 30 квітня, за даними Нацбанку, офіційний курс долара становить 39,66 гривні за валюту. Таким чином, 100 доларів коштуватиме 3 966 гривень.

За готівковим

Курс долара на готівковому ринку в Україні коливається від 39,80 до майже 40 гривень. Найсуттєвіше валюта коштує в банках та обмінниках – відтак придбати одну купюру доведеться за 39,95 гривні. А от найменша ціна – на чорному ринку.

Якщо ви захочете придбати 100 доларів на готівковому ринку, то це коштуватиме від 3 830 гривень до 3 950 гривень, залежно від курсу в банках, обмінниках та на чорному ринку.

Скільки коштуватиме 100 доларів до кінця весни

Ще раніше у коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що курс долара у травні на міжбанку та готівковому ринку буде коливатися в одному діапазоні – від 39 гривень до 41 гривні за валюту.

Якщо курс буде коливатися у такому діапазоні, тоді 100 доларів в гривневому еквіваленті – це від 3 900 до 4 100 гривень.

Лєсовий очікує, що у перші 10 днів травня на готівковому ринку спрацює "правило" свята". Йдеться про те, що перед Великоднем кількість валютних операцій може зрости, відтак курси можуть навіть знизитися. Але вже після свят валюти повернуться до квітневих коридорів.