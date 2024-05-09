Купити 100 євро обійдеться дорожче: скільки гривень для цього потрібно

Вартість євро коливається, як і вартість долара. Ціна європейської валюти знаходиться в діапазоні від 42,80 гривні й сягає подекуди понад 43 гривень за одну валюту. Тож українцям доведеться заплатити за купівлю 100 євро на декілька сотень гривень більше, ніж за 100 доларів.

Скільки коштує зараз 100 євро

Ще восени 2023 року Нацбанк перейшов з фіксованого курсу до гнучкого курсоутворення. Такий режим сприяє наближенню готівкового курсу до офіційного.

До теми Чи "по зубам" українцям купити 100 доларів: офіційний курс, в обмінниках й банках

За офіційним курсом

Станом на 9 травня, за даними Нацбанку, офіційний курс євро становить 42,31 гривні за валюту. Таким чином, 100 євро коштуватиме 4 231 гривню.

За готівковим курсом

Купівля євро коливається на готівковому ринку у межах від 42,85 гривні до понад 43 гривень. Найвища вартість європейської валюти – в обмінниках, де ціна сягає 43,05 гривні за євро. А найнижча – в банках, де вартість становить 42,85 гривні за валюту.

Тож придбати 100 євро на готівковому ринку обійдеться від 4 850 гривень до 4 305 гривень.

Якою може бути вартість у майбутньому

Банкір Тарас Лєсовий спрогнозував у коментарі 24 Каналу, що у травні курс євро може становити від 41 до 43,5 гривні на готівковому ринку.

що травні курс євро може становити Водночас прогнозований курс на міжбанку сильно не відрізняється – 41 – 43 гривні за євро.

Очікується, що у травні українцям купити 100 євро в гривневому еквіваленті обійдеться в середньому від