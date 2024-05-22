Не за всі гроші світу: які зараз ціни на яблука, суницю та персики

Попри те, що ціни на яблука в Україні залишаються стабільними, а купити полуницю можна навіть дешевше, ніж торік, такі фрукти, як суниця та персики, досі можуть сягати вартості у понад 100 гривень.

Скільки коштують яблука, суниці, персики та черешні

Для 24 каналу експертка Тетяна Попович розповіла, що ціни на традиційні фрукти, як-от яблука, на сьогодні стабільні. А от вартість суниці виросла.

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Відтак, ціни на яблука від початку травня коштують десь у межах 16 – 25 гривень за кілограм, залежно від сорту,

від початку травня коштують десь у межах за кілограм, залежно від сорту, Суниця подорожчала на 30% – до 70 – 130 гривень за кіло.

Тетяна Попович Керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Львів Водночас персики є тільки імпорт – десь від 70 до 120 гривень за кілограм.

Що стосується полуниці, то раніше 24 Канал повідомляв, що вартість цих ягід порівняно з минулим роком суттєво знизилася – на сьогодні ціна коливається від 35 до 80 гривень за кілограм на гуртовому ринку "Шувар".

Кіло закарпатської черешні на "Шуварі" можна купити від 75 гривень до 120 гривень за кілограм. Крім того, якщо погодні умови залишаться сприятливими, то ціни на черешню можуть впасти.

Що з цінами на овочі

Подорожчання відбулося через дощі та тимчасові скорочення пропозиції.Торік ціна на полуницю сягала від 150 до 180 гривень за кілограм у роздрібних магазинах, а в опті – близько 120 гривень.

Попри складну економічну ситуацію в Україні ціни на деякі продукти, зокрема овочі, почали знижуватися. Цьому посприяв сезонний фактор, повідомляють в Держстаті.

Як впали ціни: