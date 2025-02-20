Скільки коштує 1 рік стажу та кому доведеться його докуповувати
- В Україні у 2025 році мінімальний страховий стаж для пенсії за віком становитиме 32 роки, і його можна докупити через добровільні внески до Пенсійного фонду.
- Вартість 1 року страхового стажу у 2025 році становитиме приблизно 23 760 гривень, розрахована на основі мінімальної зарплати 9000 гривень.
В Україні мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію за віком у 2025 році становить 32 роки. Якщо особа не має достатнього стажу, вона може або працювати далі, або докупити необхідні роки стажу через добровільні внески до Пенсійного фонду.
Вартість 1 року страхового стажу у 2025 році
Розрахунок вартості 1 року стажу базується на мінімальному єдиному соціальному внеску (ЄСВ), який становить 22% від мінімальної зарплати. Детльніше про формулу розрахунку розповідає 24 Канал.
Дивіться також Хто може вийти на пенсію в 45 років
Станом на 2025 рік мінімальна заробітна плата прогнозується на рівні 8000 – 9000 гривень.
Формула розрахунку:
- Мінімальний ЄСВ за місяць = Мінімальна зарплата × 22%
- Мінімальний ЄСВ за рік = Мінімальний ЄСВ за місяць × 12
Припустимо, що мінімальна зарплата у 2025 році становитиме 9000 гривень:
- ЄСВ за місяць = 9000 × 22% = 1980 гривень
- ЄСВ за рік = 1980 × 12 = 23 760 гривень
Таким чином, один рік страхового стажу у 2025 році коштуватиме приблизно 23 760 гривень. Якщо потрібно докупити кілька років, ця сума множиться на відповідну кількість років.
Як оформити покупку стажу
Щоб докупити страховий стаж, необхідно:
- Подати заяву до органів Пенсійного фонду.
- Укласти договір добровільного страхування.
- Сплатити необхідну суму ЄСВ згідно з умовами договору.
Зауважимо, що цей механізм дозволяє особам, яким не вистачає необхідного стажу для виходу на пенсію, компенсувати його за допомогою добровільних внесків.