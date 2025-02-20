Вартість 1 року страхового стажу у 2025 році

Розрахунок вартості 1 року стажу базується на мінімальному єдиному соціальному внеску (ЄСВ), який становить 22% від мінімальної зарплати. Детльніше про формулу розрахунку розповідає 24 Канал.

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Станом на 2025 рік мінімальна заробітна плата прогнозується на рівні 8000 – 9000 гривень.

Формула розрахунку:

Мінімальний ЄСВ за місяць = Мінімальна зарплата × 22%

Мінімальний ЄСВ за рік = Мінімальний ЄСВ за місяць × 12

Припустимо, що мінімальна зарплата у 2025 році становитиме 9000 гривень:

ЄСВ за місяць = 9000 × 22% = 1980 гривень

ЄСВ за рік = 1980 × 12 = 23 760 гривень

Таким чином, один рік страхового стажу у 2025 році коштуватиме приблизно 23 760 гривень. Якщо потрібно докупити кілька років, ця сума множиться на відповідну кількість років.

Як оформити покупку стажу

Щоб докупити страховий стаж, необхідно:

Подати заяву до органів Пенсійного фонду.

Укласти договір добровільного страхування.

Сплатити необхідну суму ЄСВ згідно з умовами договору.

Зауважимо, що цей механізм дозволяє особам, яким не вистачає необхідного стажу для виходу на пенсію, компенсувати його за допомогою добровільних внесків.