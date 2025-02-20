Стоимость 1 года страхового стажа в 2025 году

Расчет стоимости 1 года стажа базируется на минимальном едином социальном взносе (ЕСВ), который составляет 22% от минимальной зарплаты. Подробнее о формуле расчета рассказывает 24 Канал.

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По состоянию на 2025 год минимальная заработная плата прогнозируется на уровне 8000 – 9000 гривен.

Формула расчета:

Минимальный ЕСВ за месяц = Минимальная зарплата × 22%

Минимальный ЕСВ за год = Минимальный ЕСВ за месяц × 12

Предположим, что минимальная зарплата в 2025 году составит 9000 гривен:

ЕСВ за месяц = 9000 × 22% = 1980 гривен

ЕСВ за год = 1980 × 12 = 23 760 гривен

Таким образом, один год страхового стажа в 2025 году будет стоить примерно 23 760 гривен. Если нужно докупить несколько лет, эта сумма умножается на соответствующее количество лет.

Как оформить покупку стажа

Чтобы докупить страховой стаж, необходимо:

Подать заявление в органы Пенсионного фонда.

Заключить договор добровольного страхования.

Оплатить необходимую сумму ЕСВ согласно условиям договора.

Заметим, что этот механизм позволяет лицам, которым не хватает необходимого стажа для выхода на пенсию, компенсировать его с помощью добровольных взносов.