Условия выхода на пенсию в 45 лет

Это касается представителей опасных профессий, военнослужащих, работников правоохранительных органов и лиц с льготными условиями труда, информирует 24 Канал.

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Категории лиц, которые могут претендовать на пенсию в 45 лет:

Военнослужащие

Лица, которые проходили службу в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службе и других силовых структурах, могут выйти на пенсию по выслуге лет после 25 лет службы.

Работники правоохранительных органов

Сюда входят полицейские, сотрудники Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований и других спецслужб, которые отработали 25 лет и более.

Спасатели и работники ГСЧС

Лицам, которые работали в условиях высокой опасности, предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию.

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Шахтеры и работники тяжелой промышленности

В соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", шахтеры и некоторые другие категории работников, занятых в тяжелых условиях, могут выходить на пенсию в 45 лет при наличии соответствующего страхового стажа.

Лица, которые работали во вредных условиях

Некоторые категории медицинских работников, металлургов, химиков, атомщиков также имеют право на досрочный выход на пенсию при условии достаточного стажа.

Важно! Хотя общий пенсионный возраст в Украине – 60 лет, ряд профессий позволяет выйти на пенсию значительно раньше. Для того, чтобы получать пенсию в 45 лет необходимо иметь соответствующий стаж и подтверждение работы в льготных условиях.