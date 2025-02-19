Условия выхода на пенсию в 45 лет
Это касается представителей опасных профессий, военнослужащих, работников правоохранительных органов и лиц с льготными условиями труда, информирует 24 Канал.
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Категории лиц, которые могут претендовать на пенсию в 45 лет:
- Военнослужащие
Лица, которые проходили службу в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службе и других силовых структурах, могут выйти на пенсию по выслуге лет после 25 лет службы.
- Работники правоохранительных органов
Сюда входят полицейские, сотрудники Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований и других спецслужб, которые отработали 25 лет и более.
- Спасатели и работники ГСЧС
Лицам, которые работали в условиях высокой опасности, предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию.
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- Шахтеры и работники тяжелой промышленности
В соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", шахтеры и некоторые другие категории работников, занятых в тяжелых условиях, могут выходить на пенсию в 45 лет при наличии соответствующего страхового стажа.
- Лица, которые работали во вредных условиях
Некоторые категории медицинских работников, металлургов, химиков, атомщиков также имеют право на досрочный выход на пенсию при условии достаточного стажа.
Важно! Хотя общий пенсионный возраст в Украине – 60 лет, ряд профессий позволяет выйти на пенсию значительно раньше. Для того, чтобы получать пенсию в 45 лет необходимо иметь соответствующий стаж и подтверждение работы в льготных условиях.